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Оскар Кучера высказался о недавнем приезде Милохина

Актер Оскар Кучера заявил, что ему неинтересен Милохин

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Актер и телеведущий Оскар Кучера признался в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что вообще не думает о недавнем приезде блогера Дани Милохина в Россию.

Кучера заявил, что ему неинтересен Милохин и его творчество. Более того, артист считает, что тиктокер несет «испанский стыд» молодому поколению.
«А после спетого им чужого гимна во всеуслышание я бы на его месте побоялся вернуться», — отметил актер.

В ноябре 2022 года блогеры Даня Милохин и Артур Бабич исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. В ролике уроженец Кривого Рога Бабич учит друга правильному произношению слов на украинском.

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

19 сентября сообщалось, что Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.

Ранее Дмитрий Харатьян объяснил, почему в свое время не «откосил» от армии.

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