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Дмитрий Харатьян объяснил, почему в свое время не «откосил» от армии

Актер Харатьян признался, что не был готов мочить кровать ради военного билета

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Дмитрий Харатьян в разговоре с kp.ru заявил, что в свои 24 года не стал «косить» от армии, так как ему не позволяла совесть.

«Мне было 24 года, уже был ребенок, я был известным артистом, мои фотографии печатали на обложках журналов — и ничего, пошел служить в армию. Потому что совесть не позволила откосить. Да, знал, что есть статья, по которой можно было откосить, надо было прикидываться, что я писаюсь по ночам, или лечь в психушку. Но я не был готов к этому», — подчеркнул Харатьян.

Артист служил в Москве, но, по его словам, это была полноценная воинская часть — актер отдавал долг Родине в составе военизированной пожарной бригады. Харатьян отметил, что пытался с помощью связей попасть в Театр Советской Армии и ансамбль Александрова, однако очередь желающих отслужить в культурных учреждениях растянулась на целых два года. При этом актер заверил, что, если сейчас призовут его 25-летнего сына, он не будет помогать ребенку с «отмазкой».

«У него есть ограничения по здоровью, но если мобилизация будет — пойдет. Ивану 25 лет, военнообязанный. Косить не будет», — резюмировал Харатьян.

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