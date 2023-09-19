Ксения Собчак оценила возможность романа с популярным YouTube-блогером

YouTube-блогер Руслан Усачев в интервью Ксении Собчак в шутку предложил журналистке роман. Она напомнила, что замужем за режиссером Константином Богомоловым, но в шутку приняла предложение.

«В принципе, я согласна! Но я просто сейчас хорошо замужем. Мне твой типаж понятен, в моем вкусе. Хорошее чувство юмора, дикая неуверенность в себе, романтичность, трогательность, большая ранимость, хорошее воспитание, сильная мама явно и при этом талантливый человек», — отметила Собчак.

Недавно Усачев расстался с избранницей после 10 лет отношений, блогер признался, что испытал сильнейшее чувство фрустрации, когда его экс-возлюбленная разорвала союз. Блогер заявил, что после расставания ему казалось, что от него отделилась большая часть жизни.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Для обоих этот брак стал вторым. Телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого она родила сына по имени Платон. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, в браке с которой родилась дочь Анна.

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