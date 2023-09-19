«У тебя будто глисты»: Сергей Зверев высказался о похудении Mia Boyka

Парикмахер Сергей Зверев оказался против похудения певицы Mia Boyka. Ролик с их диалогом публикует Telegram-канал «Звездач».

На видео исполнительница заявила, что планирует сбросить пять килограммов, так как камера сильно ее полнит.

«И будет один свисток торчать. Да не, ты уже такая тощенькая», — ответил ей на это Зверев.

Стилист также заподозрил, что у исполнительницы глисты.

«Сейчас все заводят модных глистов. Знаешь, сейчас все с ними ходят...» — отметил парикмахер.

При этом Mia Boyka опровергла его предположение.

12 сентября стало известно, что рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) пригрозила исполнительнице Mia Boyka судом из-за кавера на свой хит «За деньги — да». По данным Super.ru, Mia Boyka получила звонок от команды рэперши, во время которого представители Зотеевой потребовали от нее публично высказаться о своей ошибке. При этом сама Mia Boyka не планирует извиняться.

Накануне Михаил Шуфутинский признался, что хочет записать дуэт с Mia Boyka.

Ранее Инстасамка ответила на критику после ее слов о «колхозницах» — участницах телешоу.