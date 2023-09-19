Организаторы раскрыли причину отмены концерта «Ленинграда» в «Лужниках»

Концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября в «Лужниках», отменили по причине того, что его не удалось согласовать, сообщила в интервью НСН глава промоутерской компании «SAV Entertainment» Надежда Соловьева. По ее словам, такая ситуация произошла впервые.

Кто конкретно отказался согласовать концерт, Соловьева уточнять отказалась. Политолог Константин Калачев в беседе изданием выразил уверенность, что отмена концерта не связана с решением Кремля или властей Москвы.

«Ни Кремль, ни Госдума к этому отношения не имеют, – убежден политолог. – Самая страшная цензура – это самоцензура, такие решения, как правило, принимаются на уровне местных органов власти, все хотят угадать тренд и перестраховаться, чтобы угодить. Я уверен, что и Собянин к этому никакого отношения не имеет, но есть люди, которые решили перестраховаться».

По мнению Калачева, решение принималось «на самом низком уровне», властями отдельной территории, на которой располагается концертная площадка.

В том, что к отмене концерта не имеет отношения столичная Дума, журналистов заверил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. «При желании мы тоже можем повлиять, но в данной ситуации не имеем к отмене никакого отношения», – сказал он.

Глава управы московского района Хамовники Максим Дерюгин комментировать ситуацию отказался.

Напомним, концерт отменили по неизвестным причинам, накануне даты его проведения приостановили продажу билетов. Позднее солист группы Сергей Шнуров извинился, подчеркнув, что это произошло по инициативе организатора по независящим от него причинам.

Ранее Шнуров попал в число самых высокооплачиваемых российских музыкантов.