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Звезда «Ворониных» рассказала, как три часа играла в спектакле во время отравления

Актриса Екатерина Волкова вспомнила о Романе Костомарове после отравления арбузом

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», призналась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что работала во время сильного отравления арбузом.

По словам артистки, она съела ягоду в пятницу и уже через несколько часов почувствовала недомогание. На следующий день Волкова должна была играть в двух спектаклях: на одном ей нашли замену, а на другом — нет.

«Когда выходишь на сцену, начинает вырабатываться адреналин. Именно он помог мне продержаться три часа в рабочем состоянии. Но вот занавес, и мне становится хуже, потому что организм устал бороться с отравлением и геройством», — написала звезда «Ворониных».

На другой день актриса уже поехала на съемки. Волкова заявила, что не могла отменить их из-за обязательств перед другими людьми. По дороге женщина вызвала бригаду скорой, которая сделала ей несколько уколов, чтобы остановить рвоту и спазмы, а также поставить капельницу.

«Все эти дни я многое думаю о случившемся с Романом Костомаровым. Помню, как ругалась тогда в сердцах: «Как можно относиться к себе так наплевательски?». А сама ровно в эту яму свалилась», — отметила она.

Волкова подытожила, что эта история многому ее научила.

В начале января 2023 года фигурист Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.

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