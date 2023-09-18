Эвелина Бледанс раскрыла отношение к Пугачевой

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс призналась в беседе с aif.ru, что не может сказать ничего плохого о певице Алле Пугачевой.

Бледанс верит, что все наладится, и она помирится с Пугачевой после ее заявлений о холопах и рабах. Она отметила, что также знакома с мужем Примадонны, комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Телеведущая рассказала, что очень тепло общалась с юмористом. Более того, пародист был очень добр к ее сыну Семену. Артистка объяснила, что часто берет ребенка на съемки.

«Думаю, что они наверняка каким-то образом красиво извинятся и вернутся. Ну а как можно скитаться с детьми? Там где-то жить в этом жарком Израиле? Они, вероятно, думали: мы уедем, типа, на чуть-чуть, а в итоге там и остались», — предположила звезда.

В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным улетела из России в Израиль. В том же месяце Примадонна назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) своих недоброжелателей холопами и призвала их «скрежетать зубами». По словам артистки, если бы она нравилась людям, которые ее ненавидят, значит, ее жизнь и музыкальная карьера прошли бы зря.

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

Ранее певец Шаляпин заявил, что Пугачева ниже Зыкиной по значимости.