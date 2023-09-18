Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пиратский фильм «Барби» заработал в России 120 миллионов рублей

«Бюллетень кинопрокатчика»: неофициальный «Барби» возглавил российский прокат

close
100%
Warner Bros. Pictures

Пиратский фильм «Барби» возглавил российский прокат, собрав примерно 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание отмечает, что лента вышла в России неофициально, поэтому точную сумму кассовых сборов посчитать тяжело. При этом согласно официальным данным, лидером проката в России за прошедшие выходные стала лента «После. Навсегда», которая заработала 103,5 миллиона рублей.

31 августа Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатных удостоверений «Барби» и «Оппенгеймеру», заявив, что обе картины не соответствуют «российским духовным ценностям». При этом показы голливудских фильмов стартовали в некоторых кинотеатрах страны, которые заранее подготовились к штрафам за это. Московский кинотеатр «Радуга» и вовсе анонсировал выход «Оппенгеймера» и «Барби» под новыми названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания».

12 сентября лента «Барби» режиссера Греты Гервиг вышла в онлайне. Картина стала доступна на западных стриминговых платформах Netflix, HBO Max, Disney Plus or Peacock, или Amazon Prime.

Ранее певец Стас Пьеха назвал лучшее место для свиданий.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях