Пиратский фильм «Барби» заработал в России 120 миллионов рублей

Пиратский фильм «Барби» возглавил российский прокат, собрав примерно 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание отмечает, что лента вышла в России неофициально, поэтому точную сумму кассовых сборов посчитать тяжело. При этом согласно официальным данным, лидером проката в России за прошедшие выходные стала лента «После. Навсегда», которая заработала 103,5 миллиона рублей.

31 августа Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатных удостоверений «Барби» и «Оппенгеймеру», заявив, что обе картины не соответствуют «российским духовным ценностям». При этом показы голливудских фильмов стартовали в некоторых кинотеатрах страны, которые заранее подготовились к штрафам за это. Московский кинотеатр «Радуга» и вовсе анонсировал выход «Оппенгеймера» и «Барби» под новыми названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания».

12 сентября лента «Барби» режиссера Греты Гервиг вышла в онлайне. Картина стала доступна на западных стриминговых платформах Netflix, HBO Max, Disney Plus or Peacock, или Amazon Prime.

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