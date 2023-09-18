Стало известно, когда пройдет прощание с поэтом-песенником Добронравовым

Руководитель театра танца «Рандеву» и друг семьи Добронравова Евгений Малышко сообщил ТАСС, что церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

«Это будет в среду, 20 сентября, в концертном зале Чайковского», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что точное время начала прощания будет названо позже.

Заслуженный артист России певец Юлиан также сообщал, что Николая Добронравова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище.

Поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет 17 сентября.

На стихи Добронравова его жена Александра Пахмутова написала песни «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «До свиданья, Москва, до свиданья», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нежность», «Я не могу иначе». Супруги поженились в 1956 году и прожили вместе, не расставаясь, почти 70 лет.

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