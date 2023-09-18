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Кэти Перри намекала на характер Брэнда до появлений обвинений в изнасилованиях

Певицы Перри и Миноуг обвинили актера Брэнда в абьюзивном поведении

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Lnp/Global Look Press

Певица Кэти Перри, бывшая жена британского актера Расселла Брэнда, намекала на его непростой характер задолго до появившихся сейчас в прессе обвинений в изнасилованиях. Об этом сообщает Independent.

В сети появились интервью, которые Перри и другая избранница Брэнда, певица Данни Миноуг, давали после разрыва отношений с ним и в которых обвиняли его в абьюзивном поведении. После развода в 2010 году Перри жаловалась на гиперконтроль со стороны к тому времени уже бывшего мужа. Миноуг, в свою очередь, в 2006 году называла его «мерзким хищником».

В Скотланд-Ярде заявили, что знают об обвинениях в изнасилованиях, выдвинутых против 48-летнего актера в прессе, однако не получали заявлений об этом.

Сам Брэнд обвинения отрицает.

Четверо женщин в беседе с Sunday Times накануне заявили, что Брэнд изнасиловал их либо сексуально домогался в период с 2006 по 2013 год, работая на радио «Би-би-си» и снимаясь в передаче канала Channel 4 «Большой брат». И «Би-би-си», и Channel 4 уже начали служебное расследование. Сейчас с Channel 4 убрали все передачи с Брэндом.

Ранее атласное кимоно Фредди Меркьюри продали на аукционе.

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