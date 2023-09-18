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Атласное кимоно Фредди Меркьюри продали на аукционе

Атласное кимоно рок-музыканта Меркьюри ушло с молотка за $70 тысяч

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Sotheby's

Красное атласное кимоно вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри (1946–1991) ушло с молотка за аукционе Sotheby's за $70 тыс. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Японский национальный костюм Меркьюри надевал во время летнего турне Queen в 1976 году, когда группа выступала в театре Playhouse в Эдинбурге (Шотландия). Музыкант приобрел кимоно в Японии незадолго до этого, заинтересовавшись культурой этой страны во время гастролей.

Кимоно нашли в большом дорожном чемодане Меркьюри на чердаке его дома «Гарден лодж» на западе Лондона во время оценки коллекции. По завещанию, вещи Меркьюри вместе с домом достались британке Мэри Остин, которую он называл «любовью всей своей жизни».

Накануне жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 миллионов рублей.

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