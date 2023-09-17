Стас Пьеха рассказал, как поддерживает фигуру

Музыкант Стас Пьеха в интервью PROZvezd заявил, что занимается борьбой в целях поддержания хорошей физической формы.

«Я борьбой занимаюсь, это помогает держать себя в форме, – говорит артист. – Я уже заметил: если начинаю чуть больше есть, то поправляюсь. Сейчас чуть меньше есть стал, поэтому немного похудел», — заявил Пьеха.

По словам певца, сейчас он достаточно редко проходит обследования в клинике, так как знает свой организм. Он уточнил, что в прошлый раз попал в московскую больницу из-за боли в груди. По словам Пьехи, врачи не нашли у него признаков инфаркта, чему певец был крайне рад.

Пьеха также говорил, что ему нравятся симпатичные и приятные в общении девушки. Певец признался, что ему не нравятся девушки, которые меняли внешность при помощи пластического хирурга. Он считает, что сейчас в этой сфере медицины слишком много излишеств.

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