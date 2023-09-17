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Стас Пьеха назвал лучшее место для свиданий

Певец Стас Пьеха назвал спальню лучшим местом для свиданий

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Стас Пьеха в интервью порталу PROZvezd пошутил, что лучшее место для свиданий — это спальня.

«Лучшее место для свиданий – это спальня. Я ни разу не был на сайте знакомств: никогда там не регистрировался. Мне и так пишут много девушек в разных соцсетях. С ними общаюсь, переписываюсь. Что касается официального брака, то пока не хочу. Хватит одного раза», — подчеркнул Пьеха.

Он добавил, что ему нравятся симпатичные и приятные в общении девушки. При этом пассия Пьехи не должна быть популярной личностью. Певец признался, что ему не нравятся девушки, которые меняли внешность при помощи пластического хирурга. Он считает, что сейчас в этой сфере медицины слишком много излишеств.

«Если это продиктовано какими-то серьезными отклонениями во внешности, то хорошо. А если пластическая операция продиктована модой, при этом все с лицом было и так хорошо, мне кажется, это лишнее», — уточнил артист.

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