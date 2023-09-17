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В Казани отменили концерт в честь 50-летия Юрия Шатунова

Концерт к 50-летию Юрия Шатунова отменили по техническим причинам

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Evguenii Matveev/Global Look Press

На Кремлевской набережной в Казани 17 сентября должен был состояться концерт в честь 50-летия певца Юрия Шатунова, но мероприятие отменили по техническим причинам. Об этом заявила участник шоу Альбина Кармышева на своей странице во «ВКонтакте».

«Друзья, к сожалению, [произошла] отмена концерта [в честь] Юры Шатунова по техническим причинам. Если получится сделать в доме культуры, я оповещу», — написала Кармышева.

Несколько дней назад концертные площадки Сочи и Краснодара отменили концерты Игоря Николаева, запланированные на 20 и 21 сентября. Мероприятия решили отменить из-за внезапного ухудшения здоровья. 15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. Позже Николаева перевели в реанимацию. С помощью электрокардиографии (ЭКГ) у артиста обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Также был отменен концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград», который должен был состояться в московских «Лужниках» 16 сентября. Шнуров подчеркнул, что в случае, если возврат средств не состоится в «разумный срок», в целях защиты деловой репутации «Ленинграда» и его личной репутации он обратится в суд с требованием вернуть всю сумму вознаграждения за несостоявшийся концерт.

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