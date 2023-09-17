Стало известно, когда Шуга из BTS заступит на военную службу

Участник всемирно известной K-pop группы Шуга поступит на обязательную военную службу 22 сентября. Об этом сообщило агентство артиста BigHit Music, передает Yonhap.

Согласно заявлению компании, 30-летний рэпер выполнит свой долг перед страной, пройдя альтернативную службу. По данным агентства, ему предстоит работать в одном из офисов муниципального правительства.

Авторы материала подчеркнули, что руководство Вооруженных сил Республики Корея не стало раскрывать причину данного решения. Однако, как предполагают журналисты, отказ направить Шугу на традиционную военную службу связан с проблемами со здоровьем у музыканта.

В 2020 году участник BTS перенес операцию на плече, которое повредил еще до своего дебюта. Тогда артист подрабатывал курьером, и в один из рабочих дней его сбил автомобиль. Долгое время Шуга не рассказывал об этом своим коллегам и сотрудникам BigHit, где проходил стажировку. Позже он признался, что боялся исключения из состава будущей группы.

При этом представители артиста, объявляя дату его ухода в армию, настоятельно рекомендовали поклонникам не посещать место его службы.

Ранее еще один участник BTS поступил на службу в южнокорейскую армию.