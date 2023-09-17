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Ольга Бузова спустилась к фанатам во время концерта, но не смогла подняться обратно

Певица Бузова спустилась к фанатам во время бесплатного концерта в Екатеринбурге

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Ольга Бузова во время бесплатного концерта в Екатеринбурге решила подойти к фанатам поближе, но не смогла самостоятельно взобраться на сцену. Об этом пишет kp.ru.

«Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала», — воскликнула Бузова.

Вернуться звезде помог ее концертный директор. Поднимаясь назад на сцену, исполнительница пожаловалась на ветки деревьев, которые она задела.

В сентябре Бузова заявила, что ее идеальный мужчина должен посмотреть все ее интервью. Звезда объяснила, что таким образом ее потенциальный возлюбленный может подготовиться к встрече с ней, чтобы все сделать правильно.

Несмотря на высокие требования к мужчинам, Бузова также считает, что возлюбленный ей «ничего не должен». Наоборот, ей нужен человек, которому не нужно ничего говорить или как-то указывать, что делать.

Ранее вышел первый тизер фильма «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли.

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