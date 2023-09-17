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Стало известно, где будет похоронен поэт Добронравов

Собянин: поэт Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поэт Николай Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Соответствующую публикацию чиновник разместил в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, смерть поэта-песенника стала невосполнимой утратой, а его песни были «любимы многими поколениями, всегда придавали сил, помогали в печали и в радости».

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет 17 сентября.

Добронравов родился в 1928 году. Он окончил школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. После снимался в кино и писал стихи. В начале 1950-х годов Добронравов познакомился со своей будущей женой Александрой Пахмутовой. Супруги поженились в 1956 году и прожили вместе не расставаясь почти 70 лет.

На стихи Добронравова Пахмутова написала песни «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «До свиданья, Москва, до свиданья», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нежность», «Я не могу иначе».

Ранее актер фильма «Операция Ы» Владимир Приходько скончался в возрасте 88 лет.

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