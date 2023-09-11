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Скончалась актриса театра Российской Армии Мария Скуратова

Умерла советская и российская актриса Мария Скуратова

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Театр Российской Армии

В пресс-службе Центрального академического театра Российской Армии рассказали, что 10 сентября в возрасте 90 лет скончалась актриса, заслуженная артистка России Мария Скуратова. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

«Мы глубоко скорбим вместе с миллионами зрителей, кто любил ярких незабываемых героинь в исполнении прекрасной актрисы Марии Скуратовой. Выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и близким Марии Морицевны. Память о Марии Скуратовой навсегда останется в наших сердцах», — говорится в публикации.

В пресс-службе театра подчеркнули, что прощание с артисткой состоится в Николо-Архангельском крематории, время будет сообщено дополнительно.

Скуратова родилась 10 июня 1933 года, в 1955 году закончила Щукинское училище, сразу же присоединилась к труппе театра Советской Армии по приглашению режиссера Алексея Попова, в котором она проработала более 65 лет.

Ранее актер Дмитрий Кондрашов пожаловался, что СМИ «похоронили» его вместо тезки.

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