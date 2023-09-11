Мизулина обратилась к Минобороны из-за Дани Милохина

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина опубликовала открытое обращение к Министерству обороны России с просьбой призвать блогера Даню Милохина на срочную службу в Вооруженные силы России. Текст опубликован в ее Telegram-канале.

«Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — посоветовала она.

В своем обращении Мизулина также добавила, что появление Милохина в армии обосновано тем, что в ближайшее время начинается осенняя призывная кампания в России.

Глава ЛБИ добавила, что Милохин «ранее расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины».

По мнению Мизулиной, призыв блогера в армию России может поспособствовать его патриотическому воспитанию, а сам Милохин таким образом на деле докажет верность и преданность стране.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщал, что Милохина призовут на срочную службу в ВС России осенью 2023 года.

Даня Милохин уехал из России в 2022 году и большую часть времени за рубежом провел в ОАЭ. 8 сентября в социальных сетях 21-летнего блогера появились кадры из Москвы.

Ранее Милохин попал в тюрьму в Дубае.