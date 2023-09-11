Волочкова ответила на слухи о своих долгах

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Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о своих якобы имеющихся задолженностях перед государством. 47-летнюю артистку цитирует 5-tv.ru.

По словам балерины, долгов у нее нет.

«У меня нет никаких долгов и задолженностей. Я исправно плачу налоги, все свои коммунальные платежи», — опровергла публикации Волочкова.

Артистка напомнила, что бесплатно выступила на День города в Москве перед более чем 200 тысячами зрителей.

«Если бы я продавала билеты по тысяче рублей каждый… Два миллиона, считайте, я подарила вчера городу», — сказала балерина.

Ранее Волочкова вспомнила, как в 1996 году незнакомец купил ей билеты до Киева, куда танцовщице надо было попасть на Международный конкурс артистов балета.

Она отметила, что ее мать стояла в очереди в кассу авиабилетов и пыталась выяснить, есть ли скидки для артистов. Мать Волочковой объяснила сложную ситуацию сотруднику кассы, а стоящий сзади них мужчина молча купил им билеты до Киева.

Ранее Джо Джонас на концерте высказался о разводе с Софи Тернер.