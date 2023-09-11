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Александра Захарова высказалась об отмененном Анатолием Белым спектакле «Ленкома»

Актриса Захарова назвала отмененный спектакль «Ленкома» копией шедевра отца

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актриса Александра Захарова заявила, что отмененный по инициативе Анатолия Белого спектакль «Ленкома» в Израиле был попыткой повторить шедевр ее отца Марка Захарова. Об этом сообщает The Voice.

«Я бы заметила, что нынешний спектакль — вовсе не постановка Марка Захарова. Этот спектакль ставил актер Александр Лазарев, пытаясь копировать шедевр отца. Насколько это получилось — не буду судить. Все решения в театре теперь принимает директор Варшавер», — высказалась Захарова.

Труппа «Ленкома» планировала выступить на сцене театра «Габим» в Израиле, однако Белый назвал это кощунством, после этого продюсеру тура стали поступать угрозы. По словам директора театра Марка Варшавера, он не может рисковать жизнью ста человек, которые должны отправиться на гастроли, поэтому решил перенести даты поездки.

По словам Лазарева, с одной стороны, «Ленком» мог поехать в Израиль «несмотря ни на что», но с другой — никому не хотелось «пачкать лучшее творение Марка Захарова», вступая в борьбу с противниками этого спектакля.

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