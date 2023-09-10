Назвавший себя «фаворитом» Пугачевой певец рассказал, сколько Примадонна на него потратила

Певец и композитор Сергей Савин, который назвал себя «фаворитом» Аллы Пугачевой, рассказал aif.ru, что Примадонна потратила на него $10 миллионов.

«Алла так зажглась нашими отношениями, что объявила, что Сергей Савин — ее новый проект. Суммарно она вложила в меня $10 миллионов. Алла сказала, что у меня должно быть все только лучшее. Поначалу мне было неловко, что за меня платит женщина. Но Алла настаивала, и говорила, что ей это не то что не в тягость, а, наоборот, в удовольствие», — вспомнил Савин.

Незадолго до этого Савин заявил, что во время посещения их замка в деревне Грязь между Пугачевой и Галкиным было формальное общение «без всяких уси-пуси». По словам композитора, звезды обсуждали пиар-акции, которые можно было устроить «ради привлечения внимания».

«Алла Борисовна тяжело переживала, что ее популярность в одно время начала падать, и усиленно продумывала, как подогреть интерес к себе. Мне даже после одного дня общения с этой «парой» стало понятно, что их «роман» — это проект, а симпатизирует она мне как мужчине», — заявил Савин.

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