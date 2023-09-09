Экс-участник «Ласкового мая» объяснил свой отказ поехать к памятнику Шатунову

Музыкант Андрей Гуров, экс-участник группы «Ласковый май», объяснил свой отказ поехать на открытие памятника Юре Шатунову. Об этом сообщает mk.ru.

Памятник открыли в Москве 6 сентября, и приглашение на мероприятие 6 сентября он получил.

«Я бы и не поехал. Хочу, чтобы в моей памяти Шатунов остался живым», — сказал Гуров.

По словам Гурова, он познакомился с Шатуновым в 1989 году, они понимали друг друга с полуслова и долго сохраняли хорошие отношения.

«Для меня он всегда был уважаемым пацаном. Хороший парень, поддерживал меня всегда, где-то даже подучивал, стоя на сцене, подсказывал какие-то моменты. Мы дружили с конца 80-х, потом встречались в середине 90-х, а в 2000-х годах мы виделись лишь один раз», — вспомнил музыкант.

Накануне Иосиф Пригожин сравнил Шатунова с группами «Кино» и The Beatles.

Ранее Вайкуле призналась, что боится поговорить с Паулсом после потери жены.