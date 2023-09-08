Жена Поперечного пожаловалась на психическое расстройство комика

Блогерша Полина Чистякова заявила на своем YouTube-канале, что у ее мужа, комика Данилы Поперечного, есть компульсивное расстройство.

Чистякова рассказала, что Поперечный постоянно смотрит недвижимость. Причем, по словам блогерши, это происходило задолго до того, как они переехали в США.

«Он смотрит совершенно все. Он смотрит то, что ему по карману, что ему не по карману. То, что находится в странах, где он даже не собирается жить. Просто везде. Такое вот хобби у человека. Если честно, в последние несколько месяцев я видела его больше на сайтах с недвижимостью, чем играющим в какие-то компьютерные игры», — поделилась Чистякова.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный и Чистякова эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

В июле Поперечный рассказал, что столкнулся с большими трудностями во время своего тура «Веселая/жизнь». Он заявил, что концерты в США стали самой проблемной частью тура. Во время подготовки к выступлению в Лос-Анджелесе комик столкнулся с непрофессионализмом организаторов.

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