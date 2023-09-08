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Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 миллионов рублей

Жилет с шестью котами Фредди Меркьюри продали на аукционе за 17 миллионов рублей

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Sotheby's

На аукционе Sotheby's продали жилетку певца Фредди Меркьюри с изображением шестерых его котов за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (17,1 миллиона рублей по текущему курсу). Об этом говорится на сайте аукционного дома.

«Шелковый жилет с портретами шести котов Фредди Меркьюри, написанными Нериссой Рэтклифф. Оценка: 5-7 тысяч фунтов стерлингов. Лот продан за 139,7 тысячи фунтов стерлингов», — гласит сообщение.

Во время аукциона также были проданы рукописные тексты песен Somebody To Love (£241 300), Killer Queen (£279 400) и We Are the Champions (£317 500). Однако самой дорогой рукописью оказался черновик «Богемской рапсодии» — он ушел с молотка за 1,379 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, был продан рояль Yamaha G2 1973 года выпуска, который, как отмечается на сайте, Меркьюри купил, когда он был на пороге славы, и который стал его «верным спутником на всю оставшуюся жизнь». Торги завершились на отметке в £1,742 млн. Коллекционеры также смогли купить принадлежавшие Меркьюри произведения искусства, ювелирные украшения, костюмы певца и прочие вещи.

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