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Ви из BTS рассказал о реакции Чонгука на песни из своего сольного альбома

Певец Ви из BTS признался, что Чонгук помогал ему с записью сольного альбома

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Global Look Press

На корейском шоу You Quiz on the Block участник корейской поп-группы BTS Ви рассказал, что другие певцы из коллектива — Чонгук и Джей-Хоуп — положительно оценили песни из его нового альбома.

«Они сказали: «Это так свежо. Я так рад, что ты нашел музыку, которая тебе идеально подходит», — вспомнил Ви.

Он уточнил, что другие участники BTS не смогли послушать его песни из-за плотного рабочего графика. Однако, по словам Ви, Чонгук также отправлял ему свои треки, когда готовился к записи своего сольника. Ви выпустит пластинку «Layover» 8 сентября.

10 июля книга о кей-поп-группе BTS возглавила чарты продаж через несколько часов после выхода. 544-страничное издание «За пределами истории: 10 лет записей BTS» заняло первые места в двух чартах продаж сервиса Amazon: среди музыкальных биографий, опередив новую книгу экс-участника Beatles Пола Маккартни, и среди мемуаров.

Это первая официальная книга о BTS, ее выход приурочен к 10-летнему юбилею южнокорейского коллектива. Ее автор, биограф Менгсеок Канг, три года провел с группой, собирая интервью у семи участников BTS и наблюдая за их жизнью за сценой и на ней.

Ранее Лариса Гузеева стала тещей в трейлере новой комедии.

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