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Церемонию вручения «Оскара» перенесли из-за забастовок в Голливуде

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на январь 2024 года

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Lucy Nicholson/Reuters

Американская академия кинематографических искусств и наук заявила о переносе 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Vanity Fair.

Премия «Оскар» пройдет 9 января 2024 года. Изначально мероприятие должно было состояться 18 ноября 2023 года, однако было перенесено в связи с забастовкой сценаристов и актеров Голливуде. По данным издания, условия стачки не позволяют артистам участвовать в продвижении их работ.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» была создана в 1929 году. Она традиционно вручается в театре «Долби» в Лос-Анджелесе деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

95-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в марте 2023 года. Фаворитом вечера стал фильм «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, получивший семь наград — за лучшую картину, режиссуру, оригинальный сценарий, главную женскую роль, женскую роль второго плана, мужскую роль второго плана и монтаж.

В августе стало известно, что 75-я церемония главной американской телевизионной премии «Эмми-2023» пройдет 15 января 2024 года.

Ранее черновик с одной из песен Фредди Меркьюри продали на аукционе за 1,4 млн фунтов.

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