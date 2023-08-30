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На блогершу Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей

«Светский хроник»: с компании блогерши Лерчек требуют 22 млн рублей через суд

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На компанию блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Истец — ООО «Темполайн Логистика» — требует с ООО «Би Фит» сумму в размере 22 033 436 рублей. Причиной иска стали экономические споры по гражданским правоотношениям.

По данным издания, Лерчек является учредителем ООО «Би Фит» — через него она продавала свои марафоны. В генеральных директорах числился муж блогерши Артем Чекалин, однако тот уволился после возбуждения уголовного дела.

В марте Лерчек стала фигурантом двух уголовных дел — о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей и отмывании денег в размере 133 млн рублей. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Адвокат блогерши утверждает, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома.

Ранее на Лерчек завели еще одно уголовное дело.

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