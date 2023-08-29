VHS-кассету с культовым фильмом 80-х продали за ошеломляющую сумму

На онлайн-аукционе в США редкую VHS-кассету со знаменитым фильмом «Назад в будущее» продали за $10 тыс. (954 тыс. рублей), пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на организаторов торгов Heritage Auctions.

«Кассета «Назад в будущее» ушла с молотка на аукционе Heritage Auctions в Далласе, штат Техас», — говорится в материале.

По данным газеты, она была приобретена вдвое дороже прогнозируемой цены во многом из-за того, что продавалась в оригинальной упаковке.

«Назад в будущее» — одна из тех кассет, которая глубоко привлекает коллекционеров VHS и любителей кино», — поведал пресс-секретарь аукционного дом Джей Карлсон.

Согласно его информации, с 2022 года на данную киноленту растет устойчивый спрос на многих площадках.

В июне прошлого года видеокассету с популярным фильмом 1980-х годов «Назад в будущее» продали за $75 тыс. на первом в истории аукционе устаревшего видеоформата.

Ранее актер Майкл Дж. Фокс признался, что не верит в успех возможного ремейка фильма «Назад в будущее».