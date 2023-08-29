Хулиган с концерта Адель объяснил свое поведение

Хулиган с концерта Адель, которого певица защитила от охранников, объяснил свое поведение. Его цитирует TMZ.

Юношу по имени Хуан Пабло, вставшего на концерте звезды в Лас-Вегасе, попытался усадить на место охранник, однако Адель вступилась за фаната.

По словам Хуана, он не сожалеет о содеянном. Молодой человек предложил другим делать так же и вставать, если кто-то встал перед ними.

Он объяснил, что хотел лучше сохранить память о концерте и благодарен Адель за слова поддержки.

После инцидента Хуан Пабло помирился и с охранником, сделав совместное селфи.

Ранее Адель рассказала, что потеряла сознание во время своего очередного выступления в Лас-Вегасе.

По словам Адель, охране пришлось поднимать ее с пола после того, как у нее случился приступ обострения радикулита и она потеряла сознание за кулисами.

Ранее Андрей Губин заявил, что хочет передать свои песни на фоне проблем со здоровьем.