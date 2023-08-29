Долли Партон отказалась от встречи с Кейт Миддлтон

77-летняя американская кантри-певица Долли Партон призналась, что отказалась от встречи с принцессой Уэльской (Кейт Миддлтон). Об этом сообщает People со ссылкой на интервью Партон BBC Radio 2.
Партон посещала Лондон с промо-туром своего альбома Rockstar.
«На этот раз меня пригласили на чай с Кейт. Я ужасно себя чувствовала, я не могла пойти. А они все подготовили», — призналась она.
Долли Партон назвала предложение принцессы очень милым и заверила, что однажды у нее получится побывать в гостях у британской королевской семьи.
«Она не собиралась рекламировать мой рок-альбом, так что я отказалась», — сказала она.
Долли Партон уже выступала перед британской королевской семьей — в 1977 году она пела на юбилее королевы Елизаветы II.
Накануне Партон призналась, что не готова заканчивать свою музыкальную карьеру и надеется не дожить до времени, когда ей придется уходить со сцены.
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