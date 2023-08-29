Блогерша Наталья Краснова вышла замуж спустя год после развода

Блогерша Наталья Краснова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вышла замуж в четвертый раз.

Девушка опубликовала снимки со свадебной фотосессии, подписав их: «Люблю тебя». Она также выложила видео, на котором пара идет по улицам города после посещения МФЦ, где им оформляли документы.

«Сильной женщине трусы не нужны», — написала Краснова.

8 ноября 2022 года стало известно, что Наталья Краснова развелась со своим третьим мужем. Она признавалась, что быть в паре с кем-то — это «не ее». По словам звезды, она «не создана для брака». Краснова добавляла, что брак с третьим супругом был гостевым.

Блогерша вышла замуж в третий раз летом 2021 года. Супруг артистки оказался младше нее на 16 лет. Первым мужем Красновой стал КВНщик Александр Алымов, во второй раз звезда связала себя узами брака с хоккеистом Дероном Куинтом.

В конце апреля 2023 года Краснова призналась, что предлагала встречаться Прохору Шаляпину. Она сильно переживала из-за своего возраста и считала себя старой, поэтому решила, что Шаляпин заинтересуется ей, так как у него уже были романы с женщинами гораздо старше.

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