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Pharaoh предлагали контракт с лейблом Лос-Анджелеса, но он отказался

Рэпер Pharaoh признался, что разочаровался в американском музыкальном бизнесе

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@pharaoh._1996/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) признался, что ему предлагали контракт с американским лейблом, однако он отказался от него, разочаровавшись в системе музыкального бизнеса США. Об этом Голубин рассказал в интервью «Правилам жизни», опубликованном на YouTube.

«В 2019-2020 году у меня было предложение от Interscope Record — уезжать в Лос-Анджелес. Я съездил, посмотрел и закрыл эту историю для себя. Хотя тогда казалось, что это мечта — я очень туда рвался. Но столкнулся с разочарованием, увидев, как это работает», — заявил исполнитель.

По словам музыканта, приехав в офис лейбла, он увидел, как платиновые сертификаты мировых звезд наподобие Леди Гаги или Мэрлина Мэнсона висят на стенках либо просто «раскиданы в углу как мусор». Он подчеркнул, что расстроился, узнав внутреннюю кухню лейбла, — сотрудники, как и везде, лишь много работают за небольшую оплату.

«Я расстроился. Нет ничего такого, чего бы я не видел. Только [больше требуют], сильнее конкуренция и никому не получится доверять», — заявил Голубин.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) обратился к россиянам после критики американцев.

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