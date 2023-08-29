Анатолий Белый инициировал травлю в адрес актеров «Ленкома» после жалобы на гастроли театра в Израиле

Труппа театра «Ленком» планировала выступить на сцене театра «Габим» в Израиле, но актер-эмигрант Анатолий Белый назвал это кощунством, после этого продюсеру тура стали поступать угрозы, пишет mk.ru.

«Билеты начали продаваться, и довольно активно. Как вдруг узнаем, что идет травля «Ленкома», во главе которой бывший артист МХАТа Белый. Идут угрозы театру, в адрес артистов Олеси Железняк и Андрея Леонова, имеющих свою позицию в вопросах по СВО. За это им предлагают мстить и не пускать в страну», — заявил директор театра Марк Варшавер.

По словам директора театра, он не может рисковать жизнью ста человек, которые должны отправиться на гастроли, поэтому Варшавер решил перенести даты поездки. При этом, отметил собеседник издания, в посольстве ему посоветовали игнорировать угрозы, а продюсер гастролей пообещал дополнительную охрану.

«Ну казалось бы — уехал ты, парень, и уехал. Зачеркнул всю жизнь и сначала начал. Зачем же жить и питаться страной, которую ты так презираешь или ненавидишь даже? Или твои профессиональные дела так плохи и больше не кормят, или просто нет достоинства. Или никогда не было», — возмутился Варшавер.

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