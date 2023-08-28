«Барби» стал самым кассовым глобальным релизом Warner Bros.

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым мировым релизом в истории Warner Bros. Об этом сообщает Variety.

С первой строчки самых кассовых фильмов студии он сместил последнюю картину франшизы «Гарри Поттер» 2011 года, собравшую в глобальном прокате $1 341 511 219.

За последний уик-энд картина о побеге Барби (Марго Робби) из кукольной страны заработала $18,2 млн в 75 странах мира, ненамного обогнав последнего »Гарри Поттера».

«Барби», уточняется в публикации, может обойти и «Братьев Супер Марио в кино» Universal Pictures Illumination Nintendo, вышедших в прокат в апреле 2023 года и собравших в мире $1 359 114 753.

Известно, что «Барби» стал самым кассовым дебютом года — здесь фильм обогнал «Братьев Супер Марио в кино», собравших в первые прокатные выходные $146,4 млн. Кроме того, он стал самым кассовым фильмом Warner Bros. в США.

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