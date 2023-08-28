Гитарист «Зверей» рассказал о поездке Ромы Зверя на Донбасс

Гитарист группы «Звери» Герман Осипов рассказал о поездке фронтмена коллектива Ромы Зверя (Роман Билык) на Донбасс. Его цитирует kp.ru.

По словам Осипова, музыканты выступали для военных из ОБТФ «КАСКАД».

«Самое лучшее, что мы умеем, — это петь песни и играть на музыкальных инструментах, с этим и приехали. Нас приняли очень тепло, по-братски. Бойцы были очень рады. Это самое главное», — уточнил Осипов, добавив, что участники спецоперации России на Украине делились с артистами своими мыслями и надеждами.

Осипов подтвердил, что Рому Зверя поразило увиденное в зоне СВО.

«Рома, конечно... был ошарашен. Работа артиллерии не может не ошарашить мирного человека. Это не помешало ему выступать перед бойцами. И, главное, все правильно оценить», — сказал гитарист. После, продолжил Осипов, музыканты посетили Мариуполь, где Рома Зверь провел юность.

«Он не был там около 30 лет, было очень эмоционально через столько лет оказаться в освобожденном и восстанавливаемом городе», — рассказал Осипов.

До этого продюсер Леонид Дзюник в разговоре с Telegram-каналом «Абзац» предположил, что Рома Зверь выступил перед российскими солдатами из-за финансовых трудностей.

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