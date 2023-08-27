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Анна Калашникова вспомнила о почерневших имплантах из Лондона

Певица Анна Калашникова заявила, что сделала неудачную пластику в Лондоне

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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и модель Анна Калашникова призналась в беседе с Prozvezd, что сделала себе неудачную пластическую операцию заграницей.

Калашникова рассказала, что несколько лет назад увеличила себе грудь в Лондоне. Артистка отметила, что заплатила за процедуру в три-четыре раза дороже, чем в России. Хирург обещал ей установить анатомические импланты, которые совсем не будут видны. Однако, когда сошел отек после операции, грудь певицы стала выпирать в разные стороны и выглядела ненатурально.

Калашникова пожаловалась, что из-за силиконовой груди в тот период потеряла множество прибыльных модельных контрактов. Однако артистка долго не хотела делать повторную операцию, так как боялась похожего результата.

По словам Калашниковой, примерно через шесть лет после пластики у нее начались серьезные проблемы. В какой-то момент ее грудь стала твердой, словно камень. В итоге звезда обратилась за консультацией к российскому хирургу.

«Он (хирург) мне сказал, что нужно срочно менять имплантаты. Когда мне сделали операцию, выяснилось, что они очень сильно закапсулировались. И стали черными. Я спросила, почему так произошло. Они ответили, что, видимо, в лондонской клинике мне установили не слишком качественные имплантаты», — поделилась артистка.

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