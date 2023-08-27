Римский Колизей под угрозой из-за нашествия крыс

Власти Рима приступили к реализации мер по борьбе с нашествием крыс на исторический Колизей. Об этом пишет «Би-би-си».

Руководитель мусорной службы Рима Сабрина Альфонси сообщила, что на выходных рабочие осуществили «чрезвычайное вмешательство», в ходе которого на территории комплекса были установлены ловушки и разобраны кучи мусора, оставленные туристами. Именно они и привлекли грызунов в Колизей. Усугубляющим фактором была названа жара, из-за которой посетители забросали территорию комплекса бутылками.

По словам Альфонси, на следующей неделе рабочие продолжат операцию: они будут заниматься санитаризацией зеленых зон и канализации. Сообщается, что число крыс в Риме оценивается в 7,5 млн, что в 2,5 раза превышает население города.

До этого Илон Маск сообщил, что Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».