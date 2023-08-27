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Москвич перевел фейковому аккаунту Ивана Охлобыстина больше 70 тыс. рублей

112: мошенники обманули москвича через фейковый аккаунт актера Охлобыстина

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Житель Москвы по имени Елисей В. перевел мошенникам, на которых наткнулся в фейковом аккаунте актера Ивана Охлобыстина, чуть больше 70 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина нашел в Telegram ненастоящий аккаунт актера Ивана Охлобыстина, в котором рекламировались якобы эффективные способы для инвестиций. Он подумал, что на странице известного актера вряд ли будет реклама мошенников, поэтому вложил пять тыс. рублей.

Позднее с ним списался некий Артем Безруков, заявивший, что доход Елисея от вложенной суммы составил 94 тыс. рублей, однако нужно оплатить пошлину (14 тыс. 100 рублей), чтобы вывести деньги. Потом Безруков потребовал гарантийный взнос в 20 тыс. 680 рублей и деньги для подтверждения транзакции — 37 тыс. 670 рублей. Последнюю сумму Елисей отказался присылать, так как у него не оказалось нужной суммы. После этого мошенник перестал выходить с москвичом на связь и потерпевший отправился в полицию.

Накануне сообщалось, что россиянка перевела деньги фейку Джона Бон Джови, с которым познакомилась с соцсетях. Общая сумма, которую девушка перевела мошенникам, составила 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от Ар Келли получат $10,5 млн за срыв показа кино о певце-педофиле.

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