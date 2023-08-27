Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня сделала пластику за 19 миллионов рублей

В сети появились фото модели Виктории Бони до и после пластики

close
100%
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Врач клиники, в которой делала пластическую операцию телеведущая и блогерша Виктория Боня, опубликовал снимки 42-летней женщины до и после операции.

На первой фотографии Боня изображена без макияжа — у нее видны темные круги под глазами, морщины и неровный тон кожи. На втором снимке, который сделан уже после хирургического вмешательства, у лежащей еще под наркозом телеведущей вздернуты брови, гладкая кожа и прослеживаются изменения вокруг глаз и носа.

close
100%
kaoplasticsurgery/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики заподозрили, что Боня делала не только блефаропластику, как признавалась сама же до этого в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогер Алана Мамаева предположила, что телеведущая гораздо сильнее изменила свою внешность.

«Оказалось, у нас тут и подтяжка была, и блефаро нижних и верхних. Главное, до последнего врать, что все свое», — написала Мамаева.

Кроме того, она отметила, что врач опубликовал снимки Бони без ретуши. По ее словам, это говорит о том, что блогерша не платила за операцию 19 миллионов рублей. Она сделала ее по бартеру. Хотя накануне Боня сетовала, что операция обошлась ей в «четверть миллиона долларов».

Ранее Билан высказался о скандале артисток Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях