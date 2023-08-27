Виктория Боня сделала пластику за 19 миллионов рублей

Врач клиники, в которой делала пластическую операцию телеведущая и блогерша Виктория Боня, опубликовал снимки 42-летней женщины до и после операции.

На первой фотографии Боня изображена без макияжа — у нее видны темные круги под глазами, морщины и неровный тон кожи. На втором снимке, который сделан уже после хирургического вмешательства, у лежащей еще под наркозом телеведущей вздернуты брови, гладкая кожа и прослеживаются изменения вокруг глаз и носа.

close 100% kaoplasticsurgery/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики заподозрили, что Боня делала не только блефаропластику, как признавалась сама же до этого в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогер Алана Мамаева предположила, что телеведущая гораздо сильнее изменила свою внешность.

«Оказалось, у нас тут и подтяжка была, и блефаро нижних и верхних. Главное, до последнего врать, что все свое», — написала Мамаева.

Кроме того, она отметила, что врач опубликовал снимки Бони без ретуши. По ее словам, это говорит о том, что блогерша не платила за операцию 19 миллионов рублей. Она сделала ее по бартеру. Хотя накануне Боня сетовала, что операция обошлась ей в «четверть миллиона долларов».

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