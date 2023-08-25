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Создателям «Присциллы» не разрешили использовать песни Элвиса Пресли в байопике

В байопике «Присцилла» об Элвисе Пресли не будет ни одной песни певца

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AP

Режиссер биографического фильма «Присцилла» о короле рок-н-рола Элвисе Пресли София Коппола призналась, что не получила разрешения на использование песен музыканта. Об этом она заявила в беседе с The Hollywood Reporter.

«Им [представителям] не нравятся проекты, которые они не создавали сами. Защищают свой бренд», — отметила постановщица.

При этом, как подчеркнула Коппола, запрет заставил создателей байопика стать более креативными в вопросе подбора музыки к проекту. В фильме прозвучат классические песни в исполнении музыканта Томаса Марсе — мужа режиссерки.

Премьера картины состоится на Венецианском кинофестивале в начале сентября. В широком прокате она появится 27 октября. Фильм основан на мемуарах супруги Пресли 1985 года «Элвис и я: правдивая история любви Присциллы Пресли и короля рок-н-ролла». Режиссер проекта София Коппола написала адаптированный сценарий, а также выступила продюсером вместе с Юри Хенли и Лоренцо Миели.

Главные роли в ленте исполнили Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и Джейкоб Элорди («Эйфория»).

Ранее сообщалось, что новым главным режиссером РАМТа стала Марина Брусникина.

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