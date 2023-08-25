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Спектакль «Театра.doc» о падении Константинополя отменили в селе Учма

В музее села Учма отменили показ спектакля «150 причин не защищать Родину»

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Дмитрий Тур/teatrdoc.ru

Музей судьбы русской деревни в селе Учма сообщил в Telegram-канале об отмене спектакля «150 причин не защищать Родину» «Театра.doc».

При этом в культурном учреждении не уточнили причину. Однако 24 августа в Telegram-канале real cultras Z появился пост, посвященный предстоящей постановке. Авторы назвали спектакль «актуальным театральным высказыванием», отметив, что в нем «как бы говорится о падении Константинополя, но на самом деле нет».

Вскоре после этого в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что спектакль московского театра, вероятно, не состоится.

«И сто пятьдесят причин не ссориться с Родиной в целом осознаны. Однако это вопрос частный. Творческая политика, уровень, качество негосударственных музеев взыскуют системного подхода», — написала она.

В 2013 году состоялась премьера постановки «150 причин не защищать Родину» директора «Театра.doc» Елены Греминой. Она основана на одноименной пьесе. Сюжет рассказывает о падении Константинополя и стратегиях выживания в эпоху перемен.

Ранее Роза Сябитова назвала ключевой аспект при заключении успешного брака.

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