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Лада Дэнс запишет «красивый видеокомментарий» фанатам после ДТП

Директор Пудовкин заявил, что Лада Дэнс выйдет на связь после восстановления

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Концертный директор Лады Дэнс в разговоре с mk.ru заявил, что певица пока не будет записывать видеообращения, так как ей предписан режим мимической тишины для восстановления после аварии.

«Будет длительный сложный болезненный реабилитационный период. Разработана специальная программа для реабилитации Лады. Это тренажер, специальный комплекс упражнений, системная реабилитация. Все это будет использоваться позднее. Сейчас пока нужно стабилизировать состояние», — уточнил Сергей Пудовкин.

При этом он уточнил, что звезда уже общалась с близкими людьми. Директор убежден, что исполнительнице удастся преодолеть все трудности и вернуться к привычному режиму жизни. Пудовкин пообещал, что Дэнс запишет фанатам «красивый видеокомментарий», когда окончательно реабилитируется.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

Ранее Паша Техник вернулся к запрещенным веществам после нескольких месяцев трезвой жизни.

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