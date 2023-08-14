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Наталья Рудова рассказала, как часто занимается спортом

Актриса Наталья Рудова призналась, что не ходила в спортзал уже полгода

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Рудова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что последние полгода не ходила в спортзал.

«У меня большой перерыв, где-то в полгода. Но чувствую, что уже пора. Я сужу по ногам. Как только я их начинаю терять, надо бежать в зал. Но начать всегда сложно», — написала Рудова.

Она также ответила на вопрос подписчика о том, как ей удается поддерживать стройную фигуру. Звезда «Универа» отметила, что ее методы не сильно отличаются от привычных для людей способов. Рудова призналась, что периодически позволяет себе съесть лишнее, однако позже берет себя в руки и идет на тренировку.

«Как всем, кто этого хочет. Иногда срываюсь и поправляюсь, иногда беру себя в руки и отказываю себе во всем, занимаюсь спортом», — заявила артистка.

Наталья Рудова часто рассказывает поклонникам о том, как следит за фигурой. Весной 2023 года она отказалась от сладкого, алкоголя и мучного. Тогда знаменитости удалось похудеть на 4 кг за 2 месяца. В феврале 2023 года Рудова признавалась, что страдает расстройством пищевого поведения. Из-за стресса она набрала 10 кг.

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