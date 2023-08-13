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Metallica пожертвовала $200 тысяч на благотворительность

Группа Metallica пожертвовала $200 тысяч пострадавшим после пожара на Гавайях

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Charles Sykes/Invision/AP

Группа Metallica при помощи своего благотворительного фонда All Within My Hands пожертвовала $200 тысяч организации Maui Strong Fund, которая обеспечивает общество необходимыми ресурсами для готовности к стихийным бедствиям и восстановления после них. Об этом сообщается на сайте организации.

Metallica учредила благотворительный фонд в 2017 году, все расходы организации покрываются лично членами группы или их приближенными. Отмечается, что все $200 тысяч пойдут на помощь пострадавшим от недавних пожаров на островах и на восстановление инфраструктуры Гавайев.

По словам губернатора острова Джоша Грина, недавние пожары стали самым страшным бедствием в истории Гавайских островов. Чиновник рассказал о 2,2 тыс. разрушенных построек на западе острова, из которых 86% были жилыми, а также о 544 сожженных домах на севере острова, из которых жилыми были уже 96%. По словам чиновника, их восстановление потребует «невероятное количество времени», а суммарно на это уйдет около $5,52 млрд.

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