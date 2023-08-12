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Родион Газманов раскрыл свои ограничения

Певец Родион Газманов заявил, что ограничивает себя в просмотре контента

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Марина Голова/Личный архив Родиона Газманова

Певец Родион Газманов признался в беседе с «Пятым каналом», что старается заниматься самодисциплиной.

По словам Газманова, он ограничивает себя в просмотре контента. Артист старается фильтровать источники и смотреть только то, что ему полезно и важно.

«Я понимаю, что если я буду смотреть только то, что мне интересно, то, что вызывает у меня какие-то инстинкты «залипнуть», то я могу это делать 24 часа в сутки», — объяснил музыкант.

Газманов считает подобные ограничения «наукой, которую нужно преподавать».

«Потому что пока просмотришь все Telegram-каналы, на которые ты подписан, день закончится, а еще есть много других дел», — поделился артист.

Родион Газманов родился в семье известного певца и композитора Олега Газманова. С детства он увлекался музыкой. В 1985 году певец участвовал в детском городском ансамбле «Поющие горошины» в Калининграде. В 2012-м он основательно занялся своей музыкальной карьерой. В 2013-м выпустил дебютный сольный альбом «Противофазы».

В августе Газманов-младший заявил, что тяжело пережил развод родителей в 12 лет, так как винил себя в разрыве отношений Олега и Ирины Газмановых.

Ранее Дапкунайте рассказала об отношениях с друзьями из России после эмиграции.

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