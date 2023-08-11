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Автограф Маяковского ушел на торгах почти за полмиллиона рублей

ТАСС: автограф поэта Владимира Маяковского купили за 480 тысяч рублей

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Wikimedia Commons

Автограф поэта Владимира Маяковского в первом издании книги «О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч» продали почти за полмиллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Лот с автографом Маяковского ушел на торгах за 480 тысяч рублей. Также на аукционе было продано первое и единственное прижизненное издание поэта эпохи Просвещения Антиоха Кантемира за полмиллиона рублей.

19 июля прошел Спектакль «Маяковский. Городской мюзикл». Постановка была приурочена 130-летию со дня рождения Маяковского.

В основу постановки легли стихотворения Маяковского, воспоминания и письма поэта, а также свидетельства о нем, Лили Брик и ее сестры Эльзы Триоле.

В апреле сообщалось, что Киностудия им. М. Горького снимет два полнометражных игровых фильма о Маяковском и детском писателе Корнее Чуковском. Первый байопик будет посвящен трудным отношениям Маяковского и его возлюбленной Лили Брик во время съемок немого фильма «Закованная фильмой», а второй — периоду, когда молодой Чуковский писал детскую поэму «Крокодил».

Ранее машину ДиКаприо из «Волк с Уолл-стрит» выставили на аукцион.

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