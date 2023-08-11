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Екатерина Мизулина ответила на дисс Оксимирона*

Глава Лиги безопасного интернета Мизулина поблагодарила Оксимирона за пиар

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поблагодарила в Telegram-канале рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) за «самый лучший пиар в истории».

«Иноагент Оксимирон требует большие гонорары за свои концерты, а для меня он поет бесплатно, как на утреннике в детсаду», — заявила Мизулина.

«Что-то на сексуальном?» — прокомментировала обращение Мизулиной блогерша Алена Водонаева.

11 августа Оксимирон выпустил клип на песню «Лига Опасного Интернета». Название песни и строки из припева отсылают к общественной организации «Лига безопасного интернета», которой руководит Мизулина.

Трек также стал дисом на рэпера Scally Milano, который в апреле обратился к главе Лиги безопасного интернета и пообещал переформатировать свое творчество, в котором «может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты».

Помимо Scally Milano в своем клипе Оксимирон сделал отсылки на исполнителей Три дня дождя и Инстасамку, которые знакомы с Мизулиной лично.

В мае Мизулина призвала СК России отменить проверку Scally Milano на пропаганду наркотиков.

Ранее стало известно, что Панина проверят на публичные призывы к терроризму.

*  признан в РФ иностранным агентом
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