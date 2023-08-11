Россияне рассказали, какое кино смотрят в отпуске

Россияне признались, что во время отпуска смотрят динамичное кино с захватывающим сюжетом — ему отдает предпочтение 49% зрителей. Об этом сообщает «Кино Mail.ru» (проект VK) со ссылкой на опрос своих пользователей.

32% отдают предпочтение комедиям и семейным фильмам, 11% зрителей в отпуске выбирают мелодрамы.

40% участников опроса признались, что в отпуске смотрят фильмы и сериалы так же часто, как и в обычные дни. 36% рассказали, что смотрят больше именно в отпуске, а 21% опрошенных стараются не тратить на кино время отдыха.

Дата выхода такого фильма не имеет значения — 67% респондентов обращают внимание на сюжет и подбирают кино по настроению, еще 10% намеренно отдают предпочтение классике или лентам прошлых лет. Новинки смотрят 21% опрошенных.

В начале августа россияне назвали любимые большие романы.

Ранее закончились съемки нового российского сериала «Цифровой код».