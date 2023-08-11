Украинские беженцы упрекнули Лободу в поддержке России

Украинские беженцы в Польше упрекнули певицу Лободу, которая привезла им вещи, в поддержке России. Об этом сообщает УНИАН.

Лобода посетила один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве. В частности, она привезла бытовую технику, спортивное снаряжение для детской площадки.

Одни беженцы охотно фотографировались со звездой, другие подвергли ее критике и уличили в показной доброте. Часть беженцев ушла, а некоторые напомнили Лободе, как она якобы «недавно кричала, что Путин хороший».

В мае был отменен концерт артистки в Osocor Residence в Киеве. Она планировала собрать средства на восстановление ЛОР-отделения детской больницы «ОХМАТДЕТ». Также она обещала провести на концерте аукцион с уникальными лотами от украинских военных. Однако в ее адрес стали поступать упреки от соотечественников в попытках отбеливания репутации и критика за то, что она выступала на русском языке.

Ранее Светлана Лобода и Макс Барских отказались выступать с российским артистом Валерием Меладзе на фестивале Summer Fest в Кишиневе (Молдавия).