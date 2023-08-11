Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские беженцы упрекнули Лободу в поддержке России

Певица Лобода привезла вещи украинским беженцам в Польше и столкнулась с критикой

close
100%
Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)

Украинские беженцы в Польше упрекнули певицу Лободу, которая привезла им вещи, в поддержке России. Об этом сообщает УНИАН.

Лобода посетила один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве. В частности, она привезла бытовую технику, спортивное снаряжение для детской площадки.

Одни беженцы охотно фотографировались со звездой, другие подвергли ее критике и уличили в показной доброте. Часть беженцев ушла, а некоторые напомнили Лободе, как она якобы «недавно кричала, что Путин хороший».

В мае был отменен концерт артистки в Osocor Residence в Киеве. Она планировала собрать средства на восстановление ЛОР-отделения детской больницы «ОХМАТДЕТ». Также она обещала провести на концерте аукцион с уникальными лотами от украинских военных. Однако в ее адрес стали поступать упреки от соотечественников в попытках отбеливания репутации и критика за то, что она выступала на русском языке.

Ранее Светлана Лобода и Макс Барских отказались выступать с российским артистом Валерием Меладзе на фестивале Summer Fest в Кишиневе (Молдавия).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях